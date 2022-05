Laurie ROLLIN

Catalyseur d'énergies, révélateur de talents, Agapè Conseil, Cabinet indépendant, créé en 2000, intervient à l'échelle nationale, en qualité de partenaire dans le recrutement et le développement des Cadres et des Experts de l'Industrie, des Services et du Négoce, sur les fonctions opérationnelles, managériales et projet.



Notre périmètre d'action s'étend aux domaines de :



Production / Exploitation : Etudes, R&D, Fabrication, Maintenance, Méthodes & Process, Performance industrielle, Lean Manufacturing



Support : Comptabilité, Finance, Contrôle de gestion, RH, Juridique, Communication, Achats, Supply Chain, QSE, SI



Commercial / Marketing / ADV



Expertise sectorielle : Emballage / Papeterie, Chimie, Mécanique, Automobile, Energie, Médical, Santé, Plasturgie, Agroéquipement, Ingénierie, Services aux collectivités, Négoce, Retail



Notre service "sur mesure" et notre philosophie de travail reposent sur des valeurs humaines exigeantes.



Mes compétences :

Chasse de tête

Communication

Evénementiel

Recrutement

Ressources humaines

Prospection commerciale

Distribution

Force de vente

Négoce