Christophe BIVERT

Plus de 15 ans d’expérience en :

- Définition et exécution de la stratégie, en favorisant l'innovation et les nouveaux espaces concurrentiels (e-Business, omnicanalité, digital, océans bleus...)

- Management de la performance, transformation des entreprises et conduite du changement

- Fondamentalement orienté « satisfaction client » et « excellence opérationnelle »

- Souci de donner du sens, développer les compétences et favoriser l’épanouissement des équipes.









Mes compétences :

Process

Conseil

Organisation

Gestion de projet

Management

Logistique

Distribution

Transport

Stratégie digitale

Système d'information

Coordination de projets

Lean supply chain

E-business