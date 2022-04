Christophe BIVER

Mon expérience de plusieurs années en qualité de responsable d'équipes commerciales en France dans le domaine de la Bancassurance, du CRM, puis de consultant pour les équipes support dans les centres d'appels de la téléphonie mobile au Canada, m'a permis de développer mes capacités d'analyse et de synthèse, de gérer des hommes et des projets organisationnels.



Aujourd'hui, après plusieurs années d'expérience concluante à l'international, nommé 3 fois sur 4 « model à suivre » la plus haute distinction pour mon leadership en 2005 chez BELL CANADA, depuis 2006, je suis de retour sur Paris au sein d'Orange Business Services, en qualité d'Ingenieur Consultant pour l'entité SOFRECOM.



A l'été 2010, je viens de prendre la responsabilité de l animation et de la direction de "large projects communities Sales".



L'objectif est de gérer et d'animer une communauté de pratiques spécifique. Chaque communauté de pratiques est un groupe multifonctionnel de personnes internes et externes aux large projects qui partagent une fonction ou un département commercial commun. Une communauté de pratiques type comprend 150 professionnels.



En animateur expert, le Responsable de Communauté encourage l'utilisation des meilleures pratiques au sein de la communauté (en identifiant les meilleures pratiques à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté) et favorise la gestion des connaissances, la réutilisation du capital intellectuel et la création d'un réseau.



Christophe



Mes compétences :

Conseil

CRM

Gsm