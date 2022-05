Laurie SANCHEZ

Actuellement étudiante en BAC PROFESSIONNEL COMMERCE et donc en cour d'obtention de mon baccalauréat.

Poursuivant mes études dans une voie d'un BTS NRC en alternance ( admis au campus EUREXIA ) je me dirige donc à chercher une entreprise dans plusieurs domaines précis : ASSURANCE, IMMOBILIER ou BANQUE

dans l’espérance d'un poste : Chargé de Clientèle

Ayant déjà eu un contact avec une clientèle ( 23 semaines au cour de mes 3 ans ), j'ai pus acquérir de certaines expériences professionnels

Souriante, dynamique, ponctuelle et très motivée, je reste à disposition pour d'éventuel informations.



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Prise d'initiatives

Vente

Accueil physique et téléphonique

Rédaction de courriers

Relations clients

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel