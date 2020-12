Vous souhaitez vendre votre maison ou votre terrain ?



Dans le cadre de votre vente, je vous propose :



Pour votre pouvoir dachat :

Honoraires réduits et forfaitaires (7 500 euros seulement pour un bie de 150 000 à 699 999 euros) ;

Visite virtuelle 360 ° de votre bien offerte ;

Estimation gratuite.



Pour votre liberté :

Rendez-vous sans engagement ;

Mandat sans exclusivité, résiliable à tout moment et sans préavis.



Pour votre sécurité :

Contrôle du financement préalable à toute visite physique ;

Protocole sanitaire COVID strict ;

Agence existante depuis plus de 10 ans.



Pour lefficacité :

Préconisations avant vente ;

Stratégie de commercialisation ;

Tri des clients acquéreurs ;

Visites professionnelles ;

Compte-rendu précis et réguliers ;

Visibilité nationale et internationale ;

Expertise locale depuis 2009.



Notre site : https://www.lafficheimmobiliere.fr/fr/agence.htm



Contactez moi rapidement pour un rendez-vous gratuit et sans engagement !



Patrick HOFFLER Siret 753 398 338 00024

06 04 04 25 55

Agent mandataire « LAFFICHE IMMOBILIERE »

patrick.hoffler@lafficheimmobiliere.fr



En tant qu'agent immobilier, je suis à la recherche de biens (maisons et terrains) pour mes clients. Si vous connaissez des biens en vente ou qui vont l'être, vous pouvez m'indiquer les coordonnées des vendeurs. Dès que le bien est vendu, je vous rémunérerai sur la commission dans le cadre d'une commission d'apporteur d'affaire. Vous pouvez me contacter pour plus de précisions.