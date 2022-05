Laurie SEGUIN

20 ans d'expériences professionnelles me permettent aujourd'hui d'apporter une véritable expertise dans la conception et la production d'un événement.



Spécialisée dans la mise en oeuvre d’événements professionnels BtoB ou BtoC et leur communication, je suis force de proposition pour apporter des réponses pragmatiques aux projets envisagés. J'élabore des plans de communication et assure la communication digitale.



Mes compétences :

Coordination

Organisation

Conseil en organisation

Animation

Communication corporate

Communication externe

Communication

Gestion événementielle

Evènementiel et logistique

Communication événementielle

Evénementiel

Community management