Laurie SERRANO

Traitement automatique de la langue : extraction automatique d'information, modélisation d'ontologies, gestion des connaissances.

Approches symboliques et par apprentissage. Notions de statistiques.

Logiciels TAL : GATE, Protégé, Stanford NLP, TreeTagger

Langages de programmation : Java, Perl, Bash, notions de C++ et PHP.

Web : XML, HTML, XHTML.

Bases de données : PHP/MySQL.

Langues : français, anglais, espagnol, notions de portugais et de polonais.



Mes compétences :

Automatique

extraction

Informatique

Knowledge Management

Linguistique

Management

Natural language processing

NLP

Ontologies

Processing

TAL

Text mining