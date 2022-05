Laurie SILBERSTEIN

Diplômée d'un Master 2 en Gestion de Projets Événementiels, je suis actuellement à la recherche d'un poste de chef de projet à temps plein dans le département des Bouches-du-Rhône.



J'ai effectué mon Master en alternance ce qui m'a permis d'acquérir une solide expérience dans l'organisation d'événements à caractère professionnel et grand public.



Je maîtrise parfaitement les différentes étapes de ces projets, de la définition des contenus à la recherche d'intervenants et de sponsors, en passant par la coordination de la promotion, la logistique et la mesure des impacts. Par ailleurs, ces expériences m'ont permis de développer mes qualités relationnelles, organisationnelles et mon sens des responsabilités.



Aujourd'hui, je souhaite mettre ma motivation et mon dynamisme au service d'une nouvelle structure.



Mes compétences :

Réactivité

Esprit d'équipe

Gestion de projets événementiels professionnels

Gestion de projets événementiels culturels

Polyvalence

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Microsoft PowerPoint