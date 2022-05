Laurie VERGES

D'un tempérament volontaire, je suis capable de m'adapter rapidement aux situations nouvelles et j'évolue aisément dans le travail en équipe.



J'ai une préférence pour les secteurs Agro Alimentaires touchant les fruits et légumes, de près ou de loin (1ère gamme, jus, vins...).



Mes compétences :

Sens du travail en équipe

Autonomie

Maîtrise de l'outil informatique, C2i

Logistique transport

Hamonisation de documents

Droit et gestion de la sécurité sanitaire des al.

Relations procédé-qualité des aliments

Risques alimentaires