Laurie WOESTELANDT

Passionnée par mon métier, mes compétences et mes expériences font de moi une personne qui cherche toujours à dépasser ses limites. Toujours à la recherche de la perfection et de nouvelles compétences. Je me décrirai comme quelqu'un de persévérante, dynamique, autonome et surtout assidu.



Mes compétences :

Méthode de classement et archivage

Communication

Normes redactionnelles

Logiciels de gestion comptable et commerciale

Maîtrise du Pack office

Veille documentaire

Notions de comptabilité

Gestion administrative et RH