Laurien DELACOUR

Trait'Tendance, les architectes de l'évènement : organisation d'évènements hauts de gamme et sur mesure à Paris et en Ile de France.



Au printemps 2003, deux métiers, deux savoir faire différents mais complémentaires se rencontrent et s'associent : Trait'Tendance, traiteur évènementiel est né !

Traiteur évènementiel, c'est à dire ? Traiteur et gastronomie, notre premier métier, fait l'objet de toutes nos attentions. En étroite collaboration avec les meilleurs producteurs et artisans de chaque domaine et de chaque région, nous déclinons, au fil des mois, une carte gourmande et créative.

Evènementiel... Le secteur évolue, nos services aussi. Nous mettons au service de nos clients un réseau de professionnels reconnus dans leur métier, un service de recherche de lieux, un atelier d'art floral... Pour offrir des évènements clés en main à forte valeur ajoutée.

Mené par une équipe jeune et dynamique, Trait'Tendance s'est hissé, en moins de 10 ans, au rang des meilleurs traiteurs de Paris.



Mes compétences :

Event Catering

Event Management

Culinary Art

Floral Design

French Gastronomy

Exhibition Design

Event Planning