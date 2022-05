Laurince KEMBOU

Une secretaire medicale doit etre disponible, rigoureuse et travailleuse. Elle doit etre a lecoute du patient, savoir le consoler et le parler avec les mots juste et necessaire. Elle doit connaitre tous les termes techniques du medicale pour pourvoir mieux collaborer avec ses collegues et proches.Voila en gros en quoi consiste mon travail a UNI-LABO Sarl sis a Douala Carrefour Etoo.!!!



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Word

Microsoft Access

Maitrise le Logiciel SIMLAB-PRO

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Transport international

Logistique de distribution

Actrice /Comedienne

Management

Facturation

Assurance Santé

Assurance Maladie

Etablissement des pièces de caisses, factures, chè