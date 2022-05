Laurincia NIKIEMA

Je suis une jeune étudiante qui a choisi de m'orienter dans le secteur du marketing et de la communication.



J'ai débuté par la gestion des mails, la prospection téléphonique, le partage de contenu sur les réseaux sociaux. Par la suite, j'ai effectuer d'autres missions plus techniques comme la création des fiches produits sur prestashop, la création de contenu sur les réseaux sociaux et la veille stratégique, la création des dimensions des produits.



En dehors de l'aspect marketing, je m'intéresse à la parfumerie et à la cosmétique. Je suis actuellement une formation en ligne qui me permet de développer mes compétences dans ce secteur.

J'ai créée une page Facebook où je partage des conseils beautés sur Facebook.

Le nom de ma page: Les secrets d'une belle peau noire et métissée.