Laurine ALLAGNON

Responsable SLI chez Zodiac Services (groupe Zodiac Aerospace), puis chez Thales Communication & Security , et actuellement chez Naval Group (anciennement DCNS) je suis attachée aux dimensions transverses et stratégiques du Soutien Logistique Integré.



J'ai ainsi acquis de solides connaissances en:

-conception d'équipements et de systèmes,

-conduite de programmes aéronautiques et de Défense (des appels d'offres au MCO),

-bases articles et documentation de maintenance,

-gestion de projet: jalons, livrables, budget, reportings.



Compétences d'analyse, qualités rédactionnelles et force de proposition ont étayé mon parcours.



Forte de la richesse de mes premières années d'expérience, je souhaite continuer d'évoluer dans un milieu industriel de pointe en privilégiant 3 axes:

-Travailler en environnement international (Europe, Amériques, Asie)

-Contribuer à des projets innovants

-Participer au savoir faire de mon entreprise (expertise et processus)