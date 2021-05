Laurine ATTICUS

Passionnée par le vivant et les cosmétiques naturelles et Bio, c'est naturellement qu'après une licence en Biologie/Ecologie j'ai ensuite réalisé un master spécialisé en matières premières naturelles pour les cosmétiques.



Mes années dexpérience chez un sous-traitant cosmétique naturelle et Bio mont permis dacquérir des compétences variées dans le suivi de projet, le sourcing, la formulation, la réglementation ou encore la relation client. Jy ai renforcé mon adaptabilité, mon autonomie et mon esprit déquipe.



Aspirant à développer mes compétences à létranger j'ai réalisé un Erasmus+ en R&D dans un laboratoire Irlandais. Cest une aventure qui ma enrichit professionnellement et humainement.



Postes recherchés : Chargée de projet R&D, Expert ingrédients cosmétiques, Chargée d'affaire réglementaire

Localisation : Vendée, Loire Atlantique, Maine et Loire, Indre et Loire, Charante maritime, Deux sèvres ou autour d'Aix en Provence, Dijon, Bordeaux

Disponibilité : Immédiatement