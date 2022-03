Anne-Sophie MALAPERT

I'm a pharmacist, and with my last master's degree about the chemistry of bioactive molecules, I desire to join a research and development departement, working on active molecules from plants. Pharmacognosy is really my favorite academic discipline, and i want to contribute to the valorization of plant material.



*****



Formée aussi bien à la pharmacie qu'à la chimie des molécules bioactives, l'étude des substances actives d'origine naturelle, et leur valorisation, me passionnent.



Polyvalente et curieuse, je suis capable d'aller chercher mes échantillons sur le terrain, de les traiter avant analyses chromatographiques et spectrométriques pour ensuite, communiquer les résultats par écrit et oralement auprès de mes partenaires d'autres métiers, tout en considérant les antécédents bibliographiques et le cadre légal dans lequel on évolue avec les ressources naturelles.



Protéger, Innover et Valoriser les ressources naturelles vous intéressent aussi ? Échangeons donc à ce sujet !



Mes compétences :

Titulaire du C2i niveau 1

HPLC

Prescriptions

Pharmacovigilance

Chromatographie

Spectrométrie de masse

Pharmacie

Chimie analytique

Cosmétique