Anne MALAPERT

25 ans d'expérience pour l'emploi et la formation professionnelle, je travaille depuis plus de 3 ans à l'accompagnement des licenciés économiques dans le cadre des dispositifs CRP, CTP et CSP.

Ma valeur ajoutée : la connaissance des métiers, des mesures pour l'emploi, des entreprises du bassin , des partenaires de la formation et de la création d'entreprise.

Accompagner c'est "chercher avec ", ce qui signifie, après un diagnostic de la situation du demandeur d'emploi, agir comme un coach , prendre avec lui des contacts, le coopter auprès des entreprises, lui donner les conseils sur la formation et agir avec les partenaires de la formation et les financeurs, le guider sur la création d'entreprise .Mon objectif :donner à chaque personne un balisage structuré de démarches à accomplir, l'éclairer jusqu'à sa réinsertion dans l'entreprise.

Dans un contexte économique en pleine mutation , c'est aussi accompagner des mobilités professionnelles et géographiques, et savoir insuffler confiance et persévérance .Rester curieux et avoir de l'empathie sont les qualités essentielles de ce métier.



Mes compétences :

GPEC

Conseil en formation

Prospection d'entreprises