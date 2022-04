Frederique LE GOASCOZ

Directrice de projets et experte digitale possédant plus de 15 ans d’expérience dans l’offre de solutions web dans des environnements internationaux complexes.

Expérience pratique et concrète à tous les stades de conception et de développement des produits web et mobile. De l’étude client et l’analyse des besoins utilisateurs, à la conception graphique, interactive et à la réalisation de prototypes, jusqu’au suivi de production et aux tests qualités.





Mes compétences :

Expérience utilisateur

Direction de projet

Business analyst

Assurance qualité

Analyste fonctionnel

SEO

Architecture de l'information

Ergonomie