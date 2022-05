Laurine Barrier, 22 ans, étudiante en Master Langues et Commerce International à l'université François Rabelais de Tours.



Je suis une personne ouverte qui, grâce à la formation LEA suivie à l'université de Tours a eu l'occasion de séjourner à l'étranger, ce qui m'a permis d'élargir encore plus mes horizons.



Mon séjour de 9 mois au Japon m'a permis de découvrir une culture tout à fait nouvelle, vivre dans un pays dont je ne connaissais ni les coutumes ni la langue en arrivant m'a appris à m'adapter à un environnement qui ne m'est pas familier. Au Japon j'ai appris rigueur et persévérance.



Tout juste 3 mois après mon retour du Japon j'ai commencé un stage de 4 mois en Allemagne, le choc culturel a été rude car ce sont deux pays différents mais il m'a fallu encore une fois m'adapter. La rigueur allemande et les 40h normales de travail par semaine m'ont tout de suite mis dans le bain.



Ces voyages ont attisé ma curiosité à propos du monde qui m'entoure : Corée du Sud, Pologne, République Tchèque, Autriche, Danemark, Suède, Croatie, Grèce, Italie, Espagne et Suisse sont des pays que je suis très heureuse d'avoir découvert.



Je pense être capable de m'adapter à beaucoup d'environnements de travail différents.



Mes compétences :

Gestion

Relationnel

Microsoft Office