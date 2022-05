Www.imatec-photo.com



Notre rôle est de vous apporter les solutions adaptées à vos besoins

en communication, création graphique, photo et formation.



Imatec vous conseille, conçoit, réalise et assure le suivi de toutes vos

campagnes de publicité. En vous garantissant une qualité graphique,

de l’originalité et de la créativité.



Les formations sont dispensées par des professionnels reconnus.

(c’est nous ;) ! Nos cours sont basés sur la pédagogie de l’expérience.

Le but étant d’acquérir des connaissances supplémentaires en photo

et graphisme afin d'optimiser son travail et de prendre du plaisir à

le réaliser. Imatec met à disposition son studio de 150m2 équipé en

éclairage, postes informatiques afin de visualiser les clichés,

l’impression de tirages et planches de lecture…



Imatec c’est une équipe de professionnels conjuguée à un outil performant :



Un cocktail de réussite !



N'hésitez pas à nous contacter pour une visite, des rencontres, des échanges…



Cordialement,



Laurine BEAGUE

Assistante Marketing en Alternance

03 83 26 16 60

06 22 76 61 08