Laurine Beck, j'ai 23 ans et je suis étudiante en Luxe et Design management à l'ICN business school, école de commerce à la renommée internationale, en deuxième année de master.

Je serais à la recherche d'un emplois à partir de septembre 2018 dans l'univers du visuel merchandising pour les Maisons de luxe quelque soit le secteur (je suis ouverte à toutes propositions).



Je possède deux diplômes, un en Génie Civil et une Licence Professionnelle Bâtiment Construction Maintenance et Réhabilitation où j'ai été major de promotion.

J’ai réalisé durant ces trois ans 3 stages dont deux en cabinets d’architecture sur Nancy.

Pour ma première année en école de commerce spécialisée en Luxe et Design, j'ai réalisé un stage de 6 mois chez Dom Pérignon (groupe LVMH) en visuel merchandising.

Ma deuxième année de master s’est quant à elle terminée par un stage de 6 mois au sein de la maison Piaget ( groupe Richemont) en tant qu’assistante visuel merchandising et projets boutiques.



Je suis quelqu’un de curieuse, persévérante ; de réactive, de créative et je possède un bon esprit d’équipe.



Grace à mes études et expériences professionnelles qui portent sur deux domaines différents, l’un sur l’ingénierie du bâtiment et l’autre dans le Luxe et Design, cela me permet d’allier mes compétences diverses et d’être force de proposition.



Mes compétences :

Identité visuelle

Luxe

Management

Communication

Marketing

Merchandising

Adobe Illustrator

Architecture

Dessin 3D

DAO

Store design

Design

Evénementiel

Photographie

Dessin technique

Adobe Photoshop

Archicad

Adobe InDesign

AutoCAD

Sketch up

CAO

Adobe Creative Suite

Dessin

Adobe Creative Suite 6