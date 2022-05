Laurine BEUDET

Ne trouvant pas de travail dans le monde de l'équitation, je travaille actuellement pour une société comprenant une trentaine de salariés en tant qu'ambulancière. Ce poste m'a permis d'écouter, d'aider et de fidéliser une clientèle.

Cependant lors de mon temps libre, je travaille, commercialise et sors en compétition des chevaux pour des particuliers.

Je suis compétente dans la gestion des écuries, dans l'alimentation, le débourrage ainsi que le travail du cheval (dressage, CSO, endurance), j'ai quelques notions d'éthologie (c'est à dire que je travaille en étant à l'écoute du cheval en me basant sur la mise en confiance), sur les soins des chevaux (prophylaxie, IV, IM, pansements,....) et l'entretien du matériel ainsi que des installations.

J'enseigne l'apprentissage de l'équitation à différents publics (babies, enfants, adolescents, adultes, handicapés et colonies de vacances). J'ai participé à l'organisation des concours de jeunes chevaux en saut d'obstacles, au travail d'un cheval de dressage et de CSO au sein de l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur. J'ai pu effectuer un stage auprès d'un vétérinaire spécialisé dans les chevaux et au sein d'un élevage de pur sang arabe ou j'ai pu participer au soufflage des juments, aux sailllies, aux poulinages, à la manipulation des poulains, des juments et des étalons, aux débourrages et à la commercialisation de certains.

Avec mes études je suis intervenue dans une écurie de compétition, j'ai participé au débourrage et au travail des chevaux. Puis j'ai effectué un stage au sein du haras national de Cluny ou j'ai entretenu les écuries, pansé les étalons, sorti en longe et monté des étalons.



Mes compétences :

Motivée

Rigoureuse

Sérieuse