Laurine BIANCHI

Bonjour à toutes et à tous,



Actuellement en poste chez Crédit Agricole Alsace Vosges depuis octobre 2017 je suis en recherche active d'une enseigne dans le domaine du vin me permettant de reprendre mes études.



Je souhaite intégrer dès la rentrée de septembre 2018 la LP Vins et Commerce à l'IUT du Grillenbreit ( Colmar 68000).

Si un poste est à pourvoir en CDI ou CDD pouvant déboucher sur un CDI je suis aussi preneuse (pour l'instant connaissance basique dans le domaine).



Pourquoi se changement? Plusieurs aspects font que je ne m'épanouie pas dans mon emploi, lequel je suis tombée par hasard. J'ai 22 ans et le changement c'est maintenant, le domaine du vin m'intéresse particulièrement ayant toujours côtoyé nos produits de qualités en restauration.



Mes compétences :

Financial Services

Relations clients

Autonomie

Organisation du travail

Travail en équipe

Analyse des besoins

Ecoute

Communication