Laurine BOQUET

Diplômée de l’Institut Universitaire Technologique de Sénart-Fontainebleau en Techniques de Commercialisation, je suis à la recherche d’un emploi à durée indéterminée dans le domaine commercial.



Au cours de mes études en alternance, j’ai acquis des qualités telles que la rigueur, l’autonomie et l’organisation. L’alliance d’un enseignement théorique et d’un enseignement pratique m’a permis de développer mes compétences professionnelles tout en appliquant les connaissances acquises. Enfin, mon sens des responsabilités et mes qualités relationnelles sont de réels atouts pour la réussite des missions qui me sont confiées.



En tant qu’apprentie technico-commercial chez AGC Vertal Ile-de-France, j’ai assuré pendant deux ans les missions de prospection, de relances ainsi que le suivi de la clientèle, permettant une hausse sensible du chiffre d’affaire. Un travail en étroite collaboration avec les services logistique, production et comptabilité m’a permis de garantir un service-client de qualité. Cette expérience a confirmé mon goût du résultat et mon sens du commercial. Enfin, mon esprit d’initiative et mon énergie ont été particulièrement appréciés par mon responsable.



De plus, une expérience dans la vente aux particuliers chez Décathlon a davantage développé mon sens de la relation-client, en exerçant ma capacité à identifier le besoin et à proposer des solutions adaptées.



Je reste à votre entière disposition pour tous compléments d'informations.



Mes compétences :

Microsoft Office