Laurine DA SILVA

Dynamique, rigoureuse, organisée, je m’adapte très vite à de nouvelles pratiques de travail et m’engage à réaliser aux mieux les tâches qui me seront confiées pour vous donner entière satisfaction.





Mes compétences :

Microsoft Excel, word, PowerPoint.

Ciel gestion commerciale

ProDevis

Préparation des bulletins de payes

Informatique de gestion

Réception de marchandises

Gestion d'agenda

Accueil physique et téléphonique

Création et diffusion des plaquettes promo

Organisation d'évènements

Classement

Conception graphique

Suivi des relances

Etablissements de devis

Relations clients

Archivage

Microsoft Office

Déclarations sociales et fiscales

Contrôle et gestion des bons de commandes

Planification

Etablissement et suivi des factures et avoirs