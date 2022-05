DIDIER Laurine

Objet : Stage - CV en annexe



Madame, Monsieur,



Passionnée par la mode, les tendances, la conception et la couture je continue à perfectionner mes compétences et mes connaissances.

Votre entreprise créative, innovante et dynamique correspond à ma vision du stylisme et pourrait être le premier emploi de mes rêves.



J’ai acquis différentes compétences grâce à un cursus en Arts Appliqués comme l’observation, la persévérance, l’imagination et la créativité. Mes passions pour la mode et la couture se sont affirmées lors de mon entrée à l’Atelier Chardon Savard en 2ème année designer de mode en septembre dernier. Ce stage me permettrait d’acquérir une première expérience professionnelle et enrichir mon ouverture sur le monde de la mode par le biais de l’immersion, pour me pousser à aller plus loin. Je trouve stimulant de pouvoir promouvoir une activité et déterminer les attentes des consommateurs. Je serai ravie de mettre ces acquis à votre service et de participer à l’aventure de votre société.



Créer et imaginer des vêtements et accessoires, aider et collaborer au sein d’une équipe, sont des éléments qui me correspondent. Je suis très curieuse, passionnée et ouverte sur le monde qui m’entoure. Mes acquis en couture, en observation et ma créativité peuvent être des atouts pour vous.



Je vous remercie de l’attention que vous avez accordée à ma candidature, et j’espère vous avoir convaincu de mon envie de faire partie de votre équipe.



Je suis disponible dès le 3 mai jusqu’à fin juillet et je serais heureuse de vous rencontrer au cours d’un entretien pour traduire de vive voix mon enthousiasme et vous dévoiler plus précisément mon profil. Je peux comprendre que votre temps est précieux je vous laisse alors mon Skype afin que l’on puisse s’entretenir par vidéoconférence, si cette option vous sied.



Bien Cordialement,

Créativement vôtre,

Laurine DIDIER.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Francais

Anglais