Alain DIDIER

Expérience professionnelle :

Chili : 5 ans et demi à l'Alliance française de Concepcion.

Maroc : 3 ans au Lycée français de Marrakech.

Brésil : 6 ans et demi, directeur de l'Alliance française de Rio de Janeiro-centre.

France : 15 ans, formateur de formateurs FLE à l'Université de Poitiers-CAREL de Royan.

Portugal : 4 ans, directeur de l'Alliance française de Coimbra et Délégué Général de l'Alliance Française au Portugal.

Brésil : 4 ans, directeur de l'Alliance française de Fortaleza.

France : Expert communication, marketing et pédagogie



Spécialités :

Communication interne, communication externe : stratégie et outils pour dynamiser un établissement.

Tableau numérique interactif.

Gestion administrative, pédagogique et culturelle d'une Alliance française à l'étranger.

Formation de professeurs de français langue étrangère.

TICE appliquées à l'enseignement du français aux étrangers.

Auteur de produits multimédias : vidéocassettes de langue et civilisation, entrevues vidéo exclusives de personnalités, dictées multimédias interactives et autocorrectives, exercices multimédias, programme-auteur de création d'exercices multimédias ALADIN Multimédia.



Site "Alain de Fortal": http://alaindefortal.jimdo.com/



Langues étrangères pratiquées : portugais, espagnol, anglais.



Mes compétences :

Gestion

Communication

Français Langue Etrangère

NTIC

Pédagogie

E-learning

Enseignement