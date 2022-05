Nathalie VAN DER SANDEN

Hier... les Pays-Bas

Passionnée par la dimension interculturelle, je m'intéresse à l'enseignement et à la diffusion du FLE.



10 ans passés aux Pays-Bas m'ont permis de me professionnaliser dans le domaine de l'édition, de l'enseignement et de la recherche.



Et aujourd'hui?

J'habite près de Grenoble où je poursuis mes activités dans ces trois domaines.



Récemment, j'ai participé à une journée d'information réservée aux éditeurs, organisée au CIEP à Sèvres. J'y ai présenté Malmberg, une maison d'édition néerlandaise. Peu connue en France, elle a suscité un vif intérêt chez la responsable de l'unité Formations, au Département langue française du CIEP, ainsi que chez les enseignants de FLE, qui connaissent les maisons d'édition parisiennes (Clé International, Hachette, Didier, etc.), mais ne connaissent pas ou peu celles de l'étranger.



Au CIEP, j'ai aussi suivi une formation pour élaborer des programmes de FOS. Mon ambition est d'expérimenter sous un autre angle l'enseignement du français à un public étranger professionnel, si possible près de chez moi (secteur de Grenoble, Chambéry ou Lyon) et de collaborer à l'édition de nouveaux outils didactiques pour ce public, que ce soit pour Malmberg, mais aussi pour d'autres maisons d'édition.



Mes compétences :

E-learning

Édition

Enseignement

FLE

Management

Management interculturel

Recherche

Tice