Laurine FERMENT

Avec un niveau Bac STMG option Mercatique, j'ai travaillé dans la grande distribution, je sais manier la gestion des stocks, les fonds de caisse, les encaissements, la mise en rayon et principalement l'accueil des clients. Le secteur du commerce-vente m'intéresse beaucoup, donc j'aimerais avoir un poste en tant que vendeuse dans tout ce qui se rattache à la mode et au bien être (Prêt-à-porter; maroquinerie; bijoux; accessoires à la personne; parfumerie; cosmétique). Pour valider un Bac Professionnel Commerce en alternance et avoir une qualification dans ce secteur d'activité, je suis à la recherche d'une entreprise d'accueil à partir de Septembre 2016 pour l'année à venir.