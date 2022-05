Laurine FONTAINE

Je suis étudiante à l'Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice à Paris et je suis à la recherche d'une structure pouvant m'accueillir en tant qu'alternante pendant mes deux dernières années d'études ( septembre 2015 à juin 2017 ) et d'un psychomotricien intéressé par la fonction de tuteur externe ( la structure accueillant un alternant ne doit pas obligatoirement être déjà pourvu d'un psychomotricien ).

La prise d'une alternante en psychomotricité peut permettre entre autre l'ouverture d'un ESAT.

La présence en structure est de 2 puis 3 jours une semaine sur deux.

Des aides et des exonération de charges sont attribués lors de la prise d'un alternant.

Je recherche principalement une structure dans laquelle je puisse travailler avec des personnes âgées, démentes ou présentant des maladies telle qu'Alzheimer, où la psychomotricité à un impact prouvé sur le ralentissement de son évolution.





Mes compétences :

Animation de groupes

Soins détente et relaxation

Bases de hip-hop, dans orientale, jonglage

Richesse d'activités à proposer (jardinage etc)

Intermédiaire patients / encadrants, solicitée ++