Martine FONTAINE

FORMATION: 1986 diplôme assistante sociale

1988 certificat ecole de maquillage-JP Finoto

1994 création de Ganesha Events: école et société de services ( voir profil )

1995 diplôme de graphologie

1999 formation tatouage au hénné et à la résine

à partir de 2000 formation céramique

à partir de 2002 formation peinture décorative

2006 certificat conseillère en image et coach conseil en image



Travaille depuis 1987 ds le domaine du maquillage : opéra, théatre, boîtes d'évènements, l'Oréal, Coca cola, proximus, mobistar, base-orange, CGER, ING, Tom&CO, Delhaize, Fabrimétal, make-up forever, Kreffel, STIB, la Poste, IBM, CPA Belgium, Brussels Promotion, fêtes de la musique, RTBF, RTL, Télé-Bxl, LCI, BBC, NTV....



Mes compétences :

Animation

Beauté

Cinéma

Coiffure

Conseil

Conseil en image

Effets spéciaux

Formation

Maquillage

Mode

Photo

Relooking

Spectacle

Stylisme

Théâtre