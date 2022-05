Laurine GUYOT

- Recherche de doublons

- Saisie en anglais (mise en forme des données, narratifs)

- Codage MedDRA

- Evaluation

- Imputabilité française

- Vérifications de CIOMs

- Contrôle Qualité

- Réconciliations

- Réponses aux professionnels de santé (téléphone et courriers)

- Gestion des queries de l'international sur les cas

- Envois administratifs de documents de pharmacovigilance

- Formation des ARCs et de nouveaux collaborateurs

- Soumissions électroniques et par fax

- Requêtes dans la base de données

- Rédactions de procédures

- Veille de la littérature

- Revue PV Etudes de marché

- Participation au PSMF

- Participation aux comités de bon usage

- Encadrement sur les documents qualité

- Coordinatrice opérationnelle

- Encadrement collaborateur



Mes compétences :

Pharmacovigilance

Pharmaceutical industry

Clinical trials