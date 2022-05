Laurine JEROME

Fraichement rentrée de 8 mois en australie, je continue ma formation en Ms1 marketing à l'école ECEMA de Lyon. suis actuellement à la recherche d'une alternance en marketing/communication à Lyon



Avec une licence pro : métiers du numérique et un DUT Information-Communication en poche, je me suis spécialisée dans le webmarketing et e-commerce dans le but de devenir : Responsable webmarketing.



Mes compétences :

Microsoft Word****

Microsoft PowerPoint****

Microsoft Excel****

Adobe Photoshop**

Adobe Illustrator*

Adobe InDesign CS5

Adobe Dreamweaver

Wordpress

Plan de communication

Autonomie professionnelle