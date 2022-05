Laurine LEMAN REMMERIE

Bonjour,



Je suis titulaire d’un brevet de technicien supérieur Assistant(e) de Gestion.



Ma faculté d’adaptation, mes capacités d’écoute et mon sens relationnel sont des atouts indispensables qui m’ont permis d’exercer dans des secteurs diversifiés, de développer mes compétences en informatique et d’assumer les responsabilités liées aux différentes fonctions. Je peux mettre à votre service toutes ces qualités et, parallèlement, je peux vous apporter rigueur et esprit d’équipe.



Jeune, dynamique, organisée et discrète, je m’investis totalement dans mon activité professionnelle.



Je recherche un poste de secrétaire administratif, assistante de direction.



N'hésitez pas à me contacter par mail : laurine.remmerie@yahoo.fr



A Bientôt



Mes compétences :

Organisée

Organisée & sérieuse

Sérieuse

Gestion administrative

Microsoft Office

Gestion des litiges