Laurine LOUIS-MARIE

Bonjour,

Issue d'un BTS Tourisme option multimédia et j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine de l'évènementiel.

Je suis actuellement en Licence professionnelle " Management de Projets Événementiels" à l’école Universitaire de Management de Lille (I.A.E).



J'effectue un stage de 6 mois à la Société des Ingénieurs de l’Automobile où je participe à l'élaboration de congrès internationaux.

Mes missions :

Organisation logistique des congrès avant, pendant et après.

Gestion des conférenciers

Choix des prestataires

Négociation des prix

Suivi budgétaire

Gestion de la base de données



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Traduction espagnol français

Marketing

Traduction anglais français

Prospection

Organisation d'évènements

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Communication

Professionnelles Management

Benchmarking