Laurine MARONO

Dynamique et enthousiaste, je m’intègre aisément à mes collaborateurs, j’aime travailler en équipe et me montre attentive à tous.

Mes différentes expériences montrent ma facilité d’adaptation, je suis ouverte d’esprit et motivée. Je n’ai pas peur d’apprendre et de découvrir de nouveaux domaines d’activités.



Persuadée de pouvoir vous apporter mon sérieux et ma motivation, je me tiens à votre disposition afin d’étudier ensemble les bases d’une collaboration fructueuse



Mes compétences :

Qualité

systeme de management de l'environnement

AMDEC

systeme de management de la qualite

droit de la securite

Analyse environnementale

ICPE

outils specifiques securite

Management des processus

Audit interne

indicateur qse

Droit de l'environnement

Gestion de projet

Ohsas 18001

Sécurité

systeme de management de la securite

SMI

environnement

ISO 9001 Standard

ISO 14001 Standard

Microsoft Office

SAP, X3

CSTB