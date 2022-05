Laurine MEILAK

Après l'obtention d'un BTS Bioanalyses et contrôles, j'ai préparé une licence professionnelle Développement du Médicament en alternance. J'ai effectué mon apprentissage chez GlaxoSmithKline en tant que technicienne supérieure de laboratoire, pendant 12 mois. Auparavant j'ai effectué un stage de 3 mois à l'INSERM, à Toulouse. Au cours de ma formation théorique et pratique j'ai pu acquérir des compétences en biologie moléculaire, en biochimie, en microbiologie, en histologie, en biologie cellulaire et en expérimentation animale.



