Laurine NAVET

Je suis à la recherche d'un poste d'Assistante Commerciale ou d'un employeur pour effectuer un Bachelor Commerce - Marketing.



Diplômée Bac+2 BTS Management des Unités Commerciales en alternance avec la société 1,2,3 du Groupe ETAM. Obtenu en 2014.



J'ai déjà réalisé des missions de ventes, conseils, organisations des stocks et commandes, réalisations de devis, factures et bons de commande.



La relation client et l'organisation font partie de mes points forts.















Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

GANTT Project

Gestion

Management

Marketing