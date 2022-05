Laurine OPEN BIZ

Commerciale Indépendante chez OPEN BIZ, cabinet de conseil et de formation à la croissance du chiffre d'affaire par le réseau relationnel.



Vous êtes dirigeant TPM/PME, indépendant en auto-entrepreneur ou profession libérale, start-up.. Le cabinet OPEN BIZ vous forme à augmenter votre chiffre d'affaire en mobilisant votre réseau relationnel (professionnel et personnel), en faisant le lien entre vos échanges physiques et virtuels. Soit "comment transformer une carte de visite ou un contact des réseaux sociaux, en RDV commercial" tout en optimisant vos temps de travail (20% le temps de prospection - 80% le temps de pratiquer votre métier).



Vous cotisez toute l'année auprès de l'URSSAF ou du RSI, de ce fait, nous mobilisons vos fonds à la "formation professionnelle" dont vous avez droit pour financer vos formations.



Très engagée, je suis convaincue que les méthodes acquises tout au long des formations d'OPEN BIZ sont précieuses et amènent immanquablement à la croissance d'une activité.





Mes compétences :

Relationnel