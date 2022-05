Laurine PETITCLERC

Vous souhaitez suivre une formation diplômante ou vous reconvertir dans les métiers du tertiaire par le biais de la formation professionnelle ?

Je serai ravie de vous accompagner dans vos démarches et vous mener vers la réussite professionnelle.

Nous proposons des diplômes de Niveau Bac au Bac+3, en formation initiale, par alternance, et en continu.

Assistanat, commerce, Ressources Humaines, secrétariat, marketing et immobilier sont autant de choix que se proposent à vous pour démarrer une nouvelle carrière.



Véritable cabinet de recrutement, nous sommes à l'écoute des besoins des entreprises pour leur proposer nos meilleurs profils dès les premières sélections.



Étudiants et employeurs, n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion administrative

Recrutement

Vente

Réseaux sociaux

Gestion de la relation client