Romain LABRE

De formation commerciale et marketing, je suis à la recherche d'un emploi qui permettra de mettre en avant la motivation et l'autonomie dont je sais faire preuve.



Les différents postes auxquels j'ai eu la chance d'être attaché m'ont permis d'étendre mes compétences ainsi que mes connaissances dans des secteurs distincts.



Je vous invite à prendre connaissance de mon CV et si mon profil vous intéresse, je suis à votre entière disposition alors n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions dialoguer ensemble.



A bientôt, Romain







Mes compétences :

Informatique

Gestion de projets

Management

Entretien de recrutement

Organisation du travail

Autonomie professionnelle

Développement commercial

Recrutement