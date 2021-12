Alix BROCARD

Diplômée d'un Master II en développement commercial et marketing opérationnel, et aprés une première expérience de chef de secteur chez Panzani, j'occupe actuellement un poste de Responsable Sales Support



Au cours de ces expériences j'ai pu développé un vif intérêt pour les métiers de la grande distribution et le secteur de l'agroalimentaire, ainsi que les compétences nécessaires pour relever les challenges du métier : organisation, rigueur, autonomie, sens des relations et du résultats.



Mes compétences :

Spaceman

Pack office

Vente

Développement commercial

Agroalimentaire

Marketing