Laurine POUILLE

Jeune diplômée d'un European Bachelor en International Tourism Management (licence professionnelle) à l'Institut Supérieur du Tourisme International (EMC Campus). Enjouée, motivée et curieuse d'apprendre, je cherche avant tout l'épanouissement au sein de ma future entreprise.



Le sujet de mon mémoire de fin d'études était "L'avenir du positionnement haut de gamme et luxe dans le secteur du tour operating", pour lequel j'ai obtenu la mention "with honors".



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur du tourisme. J'aimerais plus particulièrement obtenir un emploi au sein d'un tour operator. Mon expérience chez Kuoni (2 stages et un CDD) m'ont confortée dans l'envie de continuer dans le domaine haut de gamme et luxe. Je suis, cependant, ouverte aux opportunités.



Je suis passionnée par la nature et notamment les animaux et la randonnée, l'anglais, la musique et bien sûr les voyages. J'aime tout particulièrement les États-Unis, où j'ai eu la chance de voyager déjà trois fois (la Floride, New York et tout l'Ouest).



N'hésitez pas à me contacter pour avoir de plus amples informations.



Mes compétences :

Amadeus

Pack office

As400

Gestour

FCE (First Certificate in English)

Tour operator

Tourisme