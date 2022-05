Laurine TAVITIAN

Je m'occupe de la rédaction du siteArray (+de 500000 visiteurs uniques par mois) ainsi que des différentes revues que nous éditons.

Je gère les relations avec les auteurs et publient leurs articles. Je rédige des brèves d'actualités, des articles juridiques ou non et réalise des interviews pour tous nos supports dont le Journal du management juridique et réglementaire avec la réalisation de portraits de directions juridiques françaises et des dossiers thématiques pratiques...

Parallèlement, je m'occupe de l'organisation de A à Z d'une journée annuelle de formation (recherche des intervenants, des thèmes, des sponsors, organisation pratique, document de communication...), qui porte sur les problématiques liées à la propriété intellectuelle, Internet et le numérique en général.

Ponctuellement, je m'occupe de l'organisation de matinée de formations pour les cabinets d'avocats.

Au fil du temps, j'ai aussi développé des compétences administratives et comptables.