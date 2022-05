Laurine VALLON

Titulaire d’une double licence (Arts Plastiques et Patrimoine) ainsi que d’un Master 1 mention bien, je poursuis mes études en Master 2 Histoire, Civilisation et Patrimoine à l’Université Jean Monnet à St Etienne. Je suis actuellement en stage de fin d’étude, et serais entièrement disponible dès le 10 juillet. Je possède de nombreuses connaissances patrimoniales au vu de ma formation. Mon expérience dans l’animation et mes connaissances me permettraient de vous apporter les compétences nécessaires pour les missions que vous seriez susceptibles de me confier, notamment les projets pédagogiques et la réalisation d’actions pour des évènements culturels.

Ayant réalisé un mémoire l’année dernière, je possède un goût prononcé pour la recherche documentaire, et ayant effectué plusieurs stages, notamment à l’Atelier-Musée du Chapeau et actuellement à la Maison des Patrimoines, je suis polyvalente et sais m’adapter à des consignes rigoureuses tout en étant force de proposition.

Sociable, dynamique et ayant soif d’apprendre, je désire faire mes preuves et relever les challenges.



Mes compétences :

Microsoft Office

Mac OS X

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator