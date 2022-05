Laurine VICAT

Actuellement en école de commerce à l'ESC Saint-Étienne, en master 2 programme grande école, je suis alternante dans l'entreprise le petit café, groupe Autogrill, en qualité de responsable des ressources humaines et assistante manager.



Ma fonction en tant que responsable des ressource humaines est de recruter, former, intégrer et planifier le personnel mensuellement en fonction des besoins. Je suis l'intermédiaire entre le personnel et la direction.



Ma fonction d'assistante de manager me permet de gérer une équipe de quatre à une dizaine de personnes durant un service. Je dois donc veiller à ce que la mise en place soit faite, que les procédures soit respectées, les salariés à l'écoute de la clientèle et aux respects des objectifs.





Mes compétences :

Autonomie

Ressources humaines

Ponctuelle

Dynamisme

Management