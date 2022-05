Lauris CASSINI

Etudiant, en MBA Administration et Gestion des entreprises au CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPÉRIEURES EN GESTION (CESAG), actuellement je suis à la recherche d’un stage pratique d’une durée de quatre mois (4), afin de finalisé mon mémoire de fin de formation (BAC+5).

J’ai pour ambition de continué mes études en cycle doctorat et faire carrière dans le domaine des marchés financiers. Vue la compétitive sur le marché de l’emploi, je mets à profit mon temps, ma connaissance des nouvelles outils en matière de gestion et ma jeunesse au service de mon employeur,





Mes compétences :

Marketing strategique

Comptabiliter et finance d'entreprise

Gestion de portefeuille d'actif financier

Stratégie d'entreprise

Contrôle de gestion

analyse des données

Business English

Analyse financière