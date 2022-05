Lauris POGNANT

Etudiant en DUT Réseaux informatiques et télécommunications à l'IUT de Valence, je suis à la recherche d'un stage dans le secteurs de l'administration réseau dans le cadre de mes études mais aussi, en recherche d'une entreprise pour une alternance dans le but, de faire une licence ASUR (Administration et Sécurité des Réseaux) à la rentrée de septembre 2016.



Mes compétences :

Routeur Cisco

Samba

DHCP

Cisco Switches

LDAP

Python

Debian

DNS