Patrick POGNANT

Après un itinéraire de 37 ans dans la distribution de pièces automobiles en B to B avec des acteurs connus et reconnus dont les 13 dernières années chez ACR GROUP que j'ai accompagné dans son développement, je viens de créer ALENIA GROUP société de Conseil aux entreprises TPE-PME en création, réorganisation interne, développement de gamme et réseau de la filière Automotive Parts Aftermarket, pour vous aider dans le développement de votre CA, de l'optimisation de vos process internes, l'analyse et la définition de cahier des charges pour la mise en place de nouveaux projets, l'optimisation des ventes pour votre call center ou sa réorganisaton, etc... .



Je vous propose mon expertise métier que vous pouvez découvrir à travers mon itinéraire :



LOGISTIQUE/APPROVISIONNEMENT

MARKETING/GESTION GAMMES FREINAGE /ENVIRONNEMENT MOTEUR

GESTION ET ANIMATION CALL CENTER

ADMINISTRATION DES VENTES



A trés bientôt







Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Gestion de projet

Automobile

Adaptabilité

Analyse

Management

Ressources humaines