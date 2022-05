Laury BOUTAUD

De formation comptable, j'ai exercé cette profession durant 13 ans en tant que responsable de dossier en cabinet comptable. Suis devenu président de la SAS A+ INTERIM après le rachat d'une société. J'ai dirigé et développé celle-ci durant 10 ans puis revendu pour des raisons personnelles. Je suis actuellement Conseiller en Insertion Professionnelle et formateur pour adultes.



Mes compétences :

Concevoir des modules de formation

Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une